Altro numero incredibile per l'Inter venti volte Campione d'Italia: è record personale per mister Inzaghi

Le sue squadre non avevano mai segnato così tanto. Simone Inzaghi ha impreziosito la straordinaria cavalcata di quest'anno con un'ulteriore dato, ritoccando la casella dei gol fatti anche nell'ultimo match. Verona-Inter è servita per arrivare infatti a quota 89 reti in campionato, numero clamoroso, addirittura 13 in più del Milan secondo.