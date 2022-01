Inter, Inzaghi conquista trofeo e record: con la Supercoppa arrivano due primati

L'unico ad aver battuto la Juve per tre volte in finale e il più giovane a vincere la Supercoppa con due club: i record di Inzaghi

Ma non solo. Come sottolinea Tuttosport, grazie al 2-1 ai tempi supplementari contro Chiellini e compagni, Inzaghi è diventato l’allenatore più giovane a vincere la Supercoppa con due squadre diverse. Dopo i due trionfi in biancoceleste, è arrivato il primo in nerazzurro a 45 anni. Migliorato il limite precedente che apparteneva proprio allo sconfitto di mercoledì a San Siro: Massimiliano Allegri, che aggiunse la Supercoppa della Juventus a quella del Milan nell’agosto 2015 a tre giorni dal 48° compleanno. Seguono Rafa Benitez che aveva 54 anni nel 2014, quando condusse il Napoli a sollevare il trofeo dopo averlo fatto con l’Inter nel 2010. Un anno in più per Fabio Capello che nel 2001 aggiunse il trionfo al timone della Roma ai precedenti col Milan. Adesso, davanti a Simone che ha raggiunto Allegri a 3 in materia di Supercoppe vinte, restano solo Capello e Marcello Lippi a quota 4.