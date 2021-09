Inter, Inzaghi e i suoi hanno un doppio brutto precedente da cancellare

Tra qualche giorno i nerazzurri torneranno ad allenarsi al completo in vista dei prossimi impegni stagionali

E' in arrivo uno snodo non facile per l'Inter. I nerazzurri tornano in campo a Genova con la Sampdoria prima del debutto stagionale in Champions League con il Real Madrid a San Siro. Impegni da non sottovalutare, tenendo conto che passare il turno in coppa è il primo obiettivo stagionale. Sottolinea la Gazzetta dello Sport: "Per Simone Inzaghi e l’Inter c’è un doppio brutto precedente da cancellare insieme, in Italia e in Europa. Il girone di Champions è per tre-quarti identico a quello dello scorso anno, chiuso con un incredibile ultimo posto dopo il pari interno all’ultima giornata contro lo Shakhtar, con l’Inter che vincendo avrebbe conquistato addirittura il pass per gli ottavi".