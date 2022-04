SM – Inter, per Inzaghi un grosso dubbio sulla strada dello scudetto

L'aggiornamento a poche ore dal calcio d'inizio del match con la Roma in programma oggi pomeriggio

Poche ore al calcio d'inizio di Inter-Roma e Simone Inzaghi è chiamato a sciogliere l'ultimo nodo di formazione. Spiegano infatti a Sport Mediaset: "Un grande e grosso dubbio da risolvere sulla strada dello scudetto. Chi schierare al fianco del Toro Lautaro? Nelle sue idee c'era Dzeko, lasciato a riposo dal primo minuto nel derby di Coppa Italia con il Milan. Il bosniaco è pronto, ma è sotto gli occhi di tutti di come l'Inter e Lautaro giochino meglio con Correa in campo.Col Tucu titolare i nerazzurri hanno vinto 11 partite su 11, una statistica che Inzaghi non può sottovalutare a cuor leggero".