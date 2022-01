Inter, Inzaghi spera di recuperare Dzeko per la Lazio. Sanchez e Correa…

Dzeko, Cordaz e Satriano sono risultati positivi al rientro dalle vacanze e non saranno a Bologna per il match del 6 gennaio

Dzeko, Cordaz e Satriano sono risultati positivi al rientro dalle vacanze e non saranno a Bologna per il match del 6 gennaio. Inzaghi spera di avere il bosniaco per la sfida di domenica contro la Lazio, anche se sembra essere una corsa contro il tempo. Ieri, intanto, si è tenuto l'allenamento con i sudamericani a parte. "Sanchez e Correa hanno svolto un programma atletico differenziato e vedremo quando torneranno in gruppo. Con Dzeko e Satriano ko, il tecnico di Piacenza non ha bisogno di altre brutte notizie, altrimenti avrebbe l'attacco ridotto all'osso a Bologna", spiega il CorSport.