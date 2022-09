Inter, Inzaghi ritrova il gruppo al completo: sala video per ‘rileggere’ il k.o. con l’Udinese

Riunione in sala video ieri per l'Inter di Inzaghi, che ha riabbracciato il gruppo al completo dopo la sosta

Inzaghi ritrova l'Inter ad Appiano Gentile. Il tecnico nerazzurro ha avuto per la prima volta ieri a disposizione tutto il gruppo dopo la sconfitta l'Udinese, prima della sosta per gli impegni delle nazionali.

"Considerato che non c’era stata occasione di confrontarsi, ritrovarsi è stato utile per tornare su ciò che è accaduto ormai due settimane fa - scrive La Gazzetta dello Sport -. Inzaghi ha riunito i suoi in sala video e ha avuto modo di “rileggere” la partita con la squadra, sottolineando ciò che non è andato".