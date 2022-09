Inter, Inzaghi lavora in questa direzione. Giovedì c’è stato incontro con Goldman Sachs

Oggi a San Siro l'Inter riceve il Torino in quella che per i nerazzurri rappresenta una gara da non sbagliare

Gianni Pampinella

L'obiettivo è rialzarsi. Oggi a San Siro l'Inter riceve il Torino in quella che per i nerazzurri rappresenta una gara da non sbagliare per non perdere terreno dalle prime e uscire da una situazione complicata. "Una nuova Inter. Convinta dei propri mezzi, con l’atteggiamento giusto, più squadra. Inzaghi lavora in questa direzione, così vuole voltare pagina", sottolinea il Corriere della Sera.

"Inter che giovedì ha incontrato Goldman Sachs, da tempo advisor della società nerazzurra, per definire l’aggiornamento del dossier che descrive lo stato finanziario del club. Un documento in circolo da due anni finalizzato alla ricerca di un partner di minoranza per Suning, in grado di supportare la crescita della squadra di Inzaghi".

(Corriere della Sera)