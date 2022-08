SM – Inter, c’è tanto da lavorare per Inzaghi. Handanovic salva la barca prima che…

"La cara e vecchia pazza Inter". Questo è il commento di Sport Mediaset in merito alla vittoria dell'Inter contro il Lecce, un successo arrivato al fotofinish grazie al guizzo di Dumfries. "Inzaghi la vince al 95' ma ha tanto da lavorare perché non sempre riuscirà a risolvere le partite all'ultimo secondo del recupero", prosegue poi il TG di Mediaset che mette il focus sul secondo tempo: "L'Inter rientra in campo nel secondo tempo in maniera supponente e con poca cattiveria. Handanovic salva la barca con due grandi interventi, poi Inzaghi mette quattro attaccanti con un 2-4-4 di mourinhana memoria che viene premiato alla fine".