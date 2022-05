Inter, Inzaghi meglio di Mou e Conte: è il migliore della storia. Col Cagliari…

I precedenti con la formazione isolana e i numeri delle sue 50 partita sulla panchina del club nerazzurro

11 confronti, mai battuto. Cagliari amica per Simone Inzaghi , che in carriera ha totalizzato 9 successi e 2 pareggi contro gli isolani, tutti sulla panchina della Lazio fatta eccezione per il 4-0 dell'andata a San Siro.

Alla guida dell'Inter, il tecnico piacentino ha numeri da paura. Nelle sue 50 partite in tutte le competizioni con i nerazzurri, Inzaghi ha tenuto una media punti di 2,14 a incontro, attualmente superiore anche a quelle di Mourinho (2,12) e Conte (2,11). Considerando i tecnici che sono rimasti in carica per almeno una stagione, è il migliore come media della storia del club.