Inter, Inzaghi traballa? ”Ieri è arrivato un messaggio da parte dei dirigenti”

Ieri si sono sparse voci di un possibile esonero di Simone Inzaghi ma la posizione dell'Inter, nei confronti del tecnico, è chiarissima: ''Nessun esonero. Nessuna panchina "traballante". Subito dopo la sconfitta contro l'Udinese il messaggio arrivato dai dirigenti nerazzurri presenti alla Dacia Arena è stato chiaro: Simone Inzaghi non è in bilico. E, hanno assicurato, non lo sarà neppure nei prossimi giorni. Il tecnico di Piacenza gode ancora della fiducia della società, che a giugno gli ha rinnovato il contratto fino al 2024, ma adesso il presidente Zhang e i suoi manager si aspettano che l'allenatore dia una svolta alla stagione'', ribadisce il Corriere dello Sport.