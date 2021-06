GdS – Inter, Inzaghi è motivato: un dettaglio è la migliore garanzia per i tifosi

La Gazzetta dello Sport svela alcuni dettagli della prima giornata a Milano da allenatore dell'Inter di Simone Inzaghi

L'avventura di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter è ufficialmente iniziata ieri. Il nuovo tecnico nerazzurro è arrivato a Milano in compagnia del suo staff per il primo giorno alla Pinetina. La Gazzetta dello Sport svela: "Non ha perso neanche un minuto e si è subito catapultato nella realtà interista: giornata lunga, frenetica, segnata dagli appuntamenti e chiusa a cena con il presidente Steven Zhang, per il primo faccia a faccia tra la proprietà e la nuova guida tecnica. Inzaghi è entusiasta della grande opportunità".