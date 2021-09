Inter, Inzaghi attende i nazionali: da De Vrij ai sudamericani, la situazione

Il tecnico dell'Inter ragiona sulla formazione da schierare contro la Sampdoria domenica in attesa del rientro dei giocatori

Andrea Della Sala

In attesa del rientro dei 14 nazionali in giro per il mondo, Simone Inzaghi prepara la trasferta di Genova con la Sampdoria con i giocatori rimasti ad Appiano Gentile. Prima i blucerchiati, poi l'Inter ospiterà il Real Madrid a San Siro.

"L’allenatore ha già in mente di far rifiatare chi ha speso più energie. L’idea è ruotare gli uomini in campionato, così da avere pronti i migliori in vista della Champions. Nonostante le buone prestazioni, i giocatori rischiano di tornare scarichi e affaticati. C’è chi non ha saltato un minuto delle tre gare previste come De Vrij, Skriniar e Brozovic (decisivo il suo gol contro la Slovacchia). E chi in Sudamerica rischia di accumulare 270’ facendo rientro a Milano non prima di venerdì sera. A meno di 48 ore dalla sfida di Marassi", riporta Gazzetta.it.

"L’olandese De Vrij è stato l’unico della retroguardia Orange a non sedere mai in panchina. Anche il collega Skriniar ha guidato il reparto della Slovacchia per 270’, non riuscendo a evitare la rete dell’amico centrocampista nella gara con la Croazia. Quel Brozovic leader dei suoi in mezzo al campo. Completati gli impegni, i nerazzurri faranno ritorno in queste ore a Milano. Discorso diverso per i sudamericani. Vidal e Vecino hanno giocato rispettivamente 180 e 160 minuti. Il cileno ha fatto a sportellate contro Brasile ed Ecuador, l’uruguaiano è salito in cattedra contro Perù e Bolivia collezionando due ottime prestazioni. Saranno impegnati nella notte italiana di giovedì con l’ultima gara: li attendono Colombia (ore 1) ed Ecuador (00.30). Il viaggio intercontinentale non aiuterà a ricaricare le batterie. Potrebbero atterrare in Italia tra la serata di venerdì e le prime ore di sabato. Con la Samp alle porte, molto probabilmente finiranno in panchina".

"Finora gli unici nerazzurri ad avere collezionato zero minuti sono Bastoni e Sensi. Il c.t. Mancini ha tenuto in panchina il difensore e lasciato in tribuna il centrocampista contro Bulgaria e Svizzera. Sarebbero partiti titolari stasera contro la Lituania, ma piccoli acciacchi li terranno fuori. Se esiste un fattore positivo nella sospensione di Brasile-Argentina, lo sfrutterà l’allenatore dell’Inter. Lautaro e Correa, entrambi in gol nel 3-1 dell’Albiceleste al Venezuela, hanno evitato i 90’ estenuanti contro Neymar e compagni. La trasferta a Caracas e la difficile situazione vissuta al Maracanà di Rio hanno influito nella tenuta psicofisica dei due attaccanti. Contro la Vinotinto, Il primo è partito titolare e al 75’ ha lasciato il campo, l’altro è subentrato negli ultimi 30’. Vedremo se il c.t. Scaloni deciderà di impegnarli anche contro la Bolivia giovedì notte. Inzaghi fa i suoi calcoli e cerchia in rosso le date sul calendario. Samp, Real, Bologna, Fiorentina, Atalanta e Shakhtar in trasferta. Una partita ogni tre giorni, servirà l’apporto di tutti", chiude il portale sportivo.