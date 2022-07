GdS – Inter, Inzaghi pronto a valutare anche dei Primavera: “C’è un nome su tutti”

Simone Inzaghi è pronto a valutare diversi Primavera verso la nuova stagione dell’Inter. La Gazzetta dello Sport fa un nome in particolare dei baby nerazzurri allenati da Chivu: “Prima di tutto, bisognerà inserire i vari volti nuovi in una macchina già in parte rinnovata e ancora in via di trasformazione. Ci sarà modo di valutare qualche giovane della Primavera (su tutti Carboni)”, si legge sul sito della rosea.