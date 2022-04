Inter, vittoria ritrovata e pass per la corsa scudetto: “Ma Inzaghi non può dire che…”

L’Inter di Inzaghi vince 1-0 all’Allianz Stadium nel derby d’Italia contro la Juventus e resta in piena corsa per lo scudetto: l'analisi

L’Inter vince 1-0 all’Allianz Stadium nel derby d’Italia contro la Juventus e resta in piena corsa per lo scudetto. In attesa di recuperare la partita col Bologna, i nerazzurri tengono il passo per il titolo. Ecco l’analisi del Corriere dello Sport sul successo di ieri della squadra di Simone Inzaghi a Torino: “Dopo quasi dieci anni l'Inter è tornata a battere la Juventus allo Stadium e, al termine di una partita nella quale i bianconeri sono stati condannati da un errore della coppia Irrati-Mazzoleni sul rigore fatto ribattere a Calhanoglu, li ha definitivamente estromessi dalla corsa scudetto. Inzaghi non può dire di aver ritrovato la sua squadra sotto il profilo del gioco perché i padroni di casa per lunghi tratti hanno controllato l'incontro, hanno colpito due legni e concluso di più (23-5 i tiri), ma siccome non vinceva in trasferta dal 17 dicembre e aveva ottenuto appena 7 punti nelle ultime 7 giornate, per stavolta l'ex tecnico della Lazio può accontentarsi di un'affermazione strappata con le unghie e con i denti, con la difesa (quasi) a oltranza e con un fischio "amico" di Irrati.