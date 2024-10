Calhanoglu non dovrebbe farcela e Asllani è ancora convalescente. Motivo per cui Simone Inzaghi sta seriamente pensando a una novità nel ruolo di regista davanti alla difesa, occupato contro lo Young Boys (e di fatto anche a Roma dopo l'uscita del turco) da Nicolò Barella. Secondo Tuttosport, infatti, l'allenatore dell'Inter contro la Juventus potrebbe schierare in quella posizione Piotr Zielinski:

"Piotr Zielinski regista nel derby d’Italia con la Juve. Simone Inzaghi ci sta seriamente pensando. A Berna il polacco - che lì gioca in nazionale - si è alternato con Nicolò Barella nel ruolo. In più possiede l’esperienza per giocare in una posizione così delicata una partita tanto complicata. E complicata come un sudoku è la situazione a centrocampo. Perché per Hakan Calhanoglu, passando i giorni, diminuiscono le possibilità di vederlo in campo, mentre per quanto riguarda Kristjan Asllani solo oggi proverà a calciare la palla".