GdS – Inter, due giocatori ritrovati. E a Inzaghi va concesso un po’ di peperoncino

Sorride Simone Inzaghi, che al giro di boa del campionato si presenta in testa alla classifica di Serie A a +4 sul Milan

Segnali incoraggianti su tutti i fronti. Sorride Simone Inzaghi, che ieri si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa nel finale di match, dopo la vittoria per 1-0 contro il Torino. Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “L’Inter sta dimostrando di saper vincere le partite in tanti modi diversi, quasi in tutti i modi verrebbe da dire. Trovando per strada uomini decisivi che parevano persi, leggi Dumfries e Sanchez. E allora non si può non concedere un po’ di peperoncino, all’allenatore, una dichiarazione che vale come sottolineatura del proprio lavoro: «Ora fa comodo a tutti dire che l’Inter è una corazzata, ma in estate i giudizi non erano questi – ha detto -. Per non questo deve essere da stimolo per continuare così. Ogni staff tecnico ha le proprie idee, noi ci abbiamo messo del nostro»”, si legge.