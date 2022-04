Inter, Inzaghi sta rispettando i piani della società. “Rapporto con Zhang saldissimo”

La vittoria allo Stadium contro la Juventus dà grande fiducia all'Inter, per un finale di stagione da vivere da protagonista

La vittoria allo Stadium contro la Juventus dà grande fiducia all'Inter , per un finale di stagione da vivere da protagonista. La posizione di Simone Inzaghi , il cui destino sembrava in discussione, è tornata al sicuro, tanto che si parla con insistenza di rinnovo.

"Per Zhang è stata la prima vittoria della sua era a Torino, un evento da ricordare. Tra lui e il tecnico emiliano il rapporto è saldissimo e l'obiettivo, chiaro da tempo (come hanno confermato Marotta e Inzaghi a Dazn), è quello di andare avanti insieme. Naturalmente rinnovando a fine stagione il contratto dell'allenatore", spiega il Corriere dello Sport che poi aggiunge: "I risultati finora sono dalla parte di Simone che, con una rosa più debole di quella dello scorso anno (difficile sostenere il contrario dopo aver venduto per 176 milioni Lukaku e Hakimi e averne reinvestiti un terzo...), sta rispettando i programmi della società".