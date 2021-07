Inter, curiosità Simone Inzaghi: qual è il suo piatto preferito in cucina

La Gazzetta dello Sport va alla scoperta dei segreti del nuovo allenatore nerazzurro

Aneddoti e curiosità su Simone Inzaghi, nuovo allenatore dell’Inter. I tifosi nerazzurri vogliono conoscere meglio il nuovo tecnico e Gazzetta.it ha svelato alcuni aneddoti sulla vita privata di Inzaghi. Tra questi, il piatto preferito in cucina: “Il legame con la famiglia - quella d’origine e quella che ha creato lui - è la base di ogni sua scelta. Non a caso il suo piatto preferito, a 45 anni, era e resta la pizza fritta con il prosciutto crudo come gli preparava la nonna quando era piccolo”, svela la rosea.