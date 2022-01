Inter, Inzaghi positivo al covid: il tecnico sta bene. Farris guida la squadra

Il tecnico nerazzurro è risultato positivo al covid. Domani riprenderanno gli allenamenti sotto la guida di Farris

Nella giornata di ieri l'Inter ha comunicato la positività al covid di Simone Inzaghi. Come riporta la Gazzetta dello Sport, fortunatamente per il tecnico nerazzurro niente sintomi, ma solo un po' di tosse. "Si riprenderà con gli allenamenti domani, non sotto la guida di Simone, ma del fedele scudiero Massimiliano Farris. Tra l’altro, il vice si è già seduto sulla panchina nerazzurra una volta in questa stagione: a Empoli, nella giornata in cui Simone scontava un turno di squalifica".