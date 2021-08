Inter, Inzaghi fa le prove generali: allenamento a San Siro in vista del Genoa

L'Inter di Simone Inzaghi scende in campo al 'Meazza' in attesa del debutto in campionato contro il Genoa, in programma sabato

Alessandro De Felice

L'Inter di Simone Inzaghi fa le prove generali nel tempio di San Siro in vista del debutto in campionato. Alla vigilia dell'esordio ufficiale con l'allenatore piacentino in panchina, la squadra nerazzurra si allenerà oggi al 'Meazza'.

La Gazzetta dello Sport riferisce che Inzaghi ha optato per questa scelta proprio in vista dell'esordio in Serie A contro il Genoa. La squadra nerazzurra si prepara a riabbracciare i suoi tifosi: attesi circa 30 mila spettatori.