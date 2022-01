CorSera – Inter, Inzaghi punta Allegri in Supercoppa: cosa dice il proverbio

Il Corriere della Sera presenta la sfida tra Inter e Juventus in programma questa sera a San Siro: in palio la Supercoppa

Anche l'edizione odierna del Corriere della Sera presenta la sfida tra Inter e Juventus in programma questa sera a San Siro: in palio c'è la Supercoppa Italiana. In particolare, il quotidiano si sofferma sulla possibilità di Simone Inzaghi di raggiungere Max Allegri: "Dice il proverbio che non c’è due senza tre. Simone Inzaghi ci spera, potrebbe vincere la Supercoppa Italia per la terza volta e raggiungere proprio Allegri. Sarebbe il primo trofeo con l’Inter, una medaglia da appuntare sul petto del nuovo comandante, una conquista da infiocchettare in bacheca. La Juventus l’ha battuta con la Lazio, partendo sempre da sfavorita, stavolta vive una situazione rovesciata. L’Inter è in salute, ha perso solo una partita (contro il Real Madrid) delle ultime 16, ha messo insieme una striscia di otto successi di fila, con un’unica rete subita in sette partite", si legge.