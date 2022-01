CdS – Inter, Inzaghi conta sulla qualità di Sanchez: ghiotta chance per il cileno

La sfida del Nino Maravilla è quella di ripartire nel 2022 sugli stessi livelli con i quali ha salutato il vecchio anno

Con Edin Dzeko fermo ai box per il Covid, Alexis Sanchez può giocarsi una nuova chance dal primo minuto a Bologna. Il cileno contende una maglia da titolare al recuperato Tucu Correa. Spiega il Corriere dello Sport: "Inzaghi spera soprattutto che Sanchez riparta da dove ha concluso il 2021: titolare con Cagliari e Salernitana, ha segnato 2 gol e un assist, entrato in corso con il Torino, nel finale ha colto un palo che avrebbe chiuso i conti in anticipo. Al di là dei numeri, però, è stata soprattutto la condizione del “Nino Maravilla” ad avere fatto la differenza. Smaltiti i guai fisici, infatti, il cileno ha potuto mettere benzina nelle sue gambe, che, quando girano, riescono a trasformare in realtà ciò che soltanto lui vede nella sua testa. Alexis, infatti, è un giocatore di qualità fuori dal comune, ma allo stesso tempo altamente imprevedibile".

Possibile ghiotta occasione anche verso la sfida alla Juventus: "A questo punto, se Dzeko non dovesse recuperare in tempo, parte inevitabilmente in vantaggio anche per la Supercoppa con la Juventus. A meno che, ovviamente, Correa non recuperi la forma in pochi giorni, dopo essere rimasto fermo dallo scorso 4 dicembre".