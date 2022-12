Inter, Inzaghi non si arrende. Per la rimonta conta sul recupero di Lukaku

Riparte il campionato dopo la lunga sosta per il Mondiale in Qatar e l'Inter avrà subito di fronte l'avversario peggiore, il Napoli

"Inter, quarta a pari merito con la Lazio e lontana 11 punti dalla testa della classifica. Inzaghi non si arrende e conta sul recupero di Lukaku, ma da qui in avanti non potrà permettersi scivoloni. Un mezzo errore può valere la stagione. Anche l’Inter, come il Milan, può arrivare a 13 partite con il derby di Supercoppa", sottolinea il Corriere della Sera.