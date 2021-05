Dall’incontro segreto Marotta-Allegri alle mosse di Lotito: lnter-Inzaghi, i retroscena

La Gazzetta dello Sport racconta i retroscena della giornata che ha portato al dietrofront di Inzaghi e l'accordo con l'Inter

L'assalto tardivo di Marotta al livornese è proseguito con una reazione immediata: soffiato il piacentino a Lotito, che già preannunciata il rinnovo fino al 2024. All'incontro di due giorni fa tra Marotta e Allegri a Milano hanno fatto seguito le telefonate di ieri mattina, come spiega La Gazzetta dello Sport: "Le prime certezze di Beppe Marotta cominciano a crollare intorno alle 11. Chiama Max una, due, tre volte: ma il telefono suona a vuoto. Tra amici accade anche questo, soprattutto quando non è semplice spiegare un no. È mezzogiorno quando Max si decide al grande passo. Beppe non glielo fa pesare, anche se questo mancato matrimonio lo priva della prima scelta. C’è subbuglio nel mondo nerazzurro. Si rincorrono i nomi di Sarri, Fonseca e Mihajlovic, ma lui prende tempo: 'Decideremo con calma» è il mantra interista'".