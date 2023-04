EDICOLA / CdS: Gioia Inter, Inzaghi ora punta l’Europa. Flop Juve, crisi di nervi di Allegri

In difficoltà a momenti alterni. Sulla prima pagina del Corriere dello Sport si parla di Inter e di Juventus e si parla soprattutto di Inzaghi ed Allegri. I due hanno avuto alti e bassi, con le loro squadre, in questa stagione. Per questo il giornale parla di riscatto per il tecnico nerazzurro e di momento no per quello bianconero.