Inter, Inzaghi ritrova i pezzi: oggi e domani tornano due giocatori fondamentali

Gli unici volti nuovi che Inzaghi avrà prima della partenza per la tournée in Florida saranno questi due

"Pian piano inseriremo i giocatori di ritorno, con de Vrij e Brozovic i prossimi che aspettiamo". Così ieri Simone Inzaghi dopo la partita contro il Lugano vinta dai nerazzurri ai rigori. Il tecnico dell'Inter aspetta di riavere tutti i giocatori fondamentali e, come conferma il Corriere dello Sport, tra oggi e domani ne troverà altri due: "Gli unici volti nuovi che Inzaghi avrà prima della partenza per la tournée in Florida (la riflessione sull'andare o no c'è stata, ma i giorni passano senza contrordini riguardo al decollo di giovedì, quindi...) saranno quelli dei nerazzurri che si aggregheranno al gruppo nelle prossime ore: oggi è il giorno di De Vrij, domani quello di Brozovic, mentre Perisic, che ha sconfitto il Covid l'8 luglio, dovrebbe invece restare in vacanza (le sue tre settimane per lui partiranno dalla data della guarigione). I cileni Vidal e Sanchez, l'uruguaiano Vecino e Lukaku abbracceranno i compagni in tournée".