Inter, Inzaghi spera di ritrovare un Lautaro ricaricato: servono i suoi gol

L’astinenza dell’argentino è coincisa con l’assenza di Lukaku. E il doppio stop, rispettivamente dal tabellino e dal campo, ha inevitabilmente inciso nelle fortune interiste, visto che in queste 5 gare sono arrivate ben 3 sconfitte: Milan, Bayern e Udinese. Quasi un fantasma in Friuli (ma non lo è stato soltanto lui…), non si può dire che nelle altre partite Lautaro abbia giocato male. Basti pensare a come ha tenuto in piedi i compagni contro il Torino, anche se poi la zampata decisiva al 90 l’ha rifilata Brozovic.