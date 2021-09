CdS – Inter, Inzaghi rompe col passato: in Italia la sua linea convince, in Europa…

L'editoriale sul Corriere dello Sport in vista della sfida di campionato tra Inter e Bologna e l'analisi sulle scelte di Inzaghi

"L’Inter riparte questo pomeriggio col Bologna che, sorprendentemente, ha i suoi stessi punti. Il Bologna ha preso in estate un centravanti vero, per fisico e caratteristiche tecniche, un centravanti da area di rigore come Marko Arnautovic, un tipo di giocatore che a Inzaghi è mancato contro il Real Madrid, quando molti hanno avvertito l’assenza di Lukaku. Ma al di là del fatto che Courtois ha fatto il fenomeno in almeno tre occasioni, la scelta dell’Inter e del suo nuovo allenatore è indirizzata su un terreno diverso da quello passato, dei muscoli e dei centimetri. Mettendo Dzeko al centro dell’attacco e affiancadogli Correa e/o Lautaro Martinez ha scelto la tecnica, non la potenza. Può darsi che in Europa sia un handicap (ma non ci sembra che Lukaku abbia fatto sfracelli con l’Inter in Champions), però in Italia è una linea che convince".