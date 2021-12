Delio Rossi: “Inter si conferma, non era scontato. Onore e merito ad Inzaghi e…”

L'allenatore ha parlato a TMW della lotta per il campionato ma anche dei meriti dei nerazzurri che sono riusciti a confermarsi

Delio Rossi, in un'intervista a TMW, ha parlato della lotta per il campionato e di come l'Intersi stia confermando "anche se non era scontato". «Onore e merito a Inzaghi, ai giocatori e alla società. Non era facile essere ora in testa, soprattutto con tante novità dal tecnico all'assenza di due pezzi pregiati. Vincere non è facile, riconfermarsi è più difficile», ha sottolineato l'allenatore.