Inter, molto di Inzaghi in questo colpo: “Scommesso a occhi chiusi su di lui”

Grandi meriti vanno dati all'allenatore nerazzurro per il colpo di mercato portato a termine questa estate dai dirigenti

6 gol in 7 partite di campionato per Edin Dzeko, 5 reti in 6 gare per Lautaro Martinez. Un grande inizio di stagione per i due centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi, protagonisti anche nell’ultimo successo contro il Sassuolo. Il Corriere dello Sport oggi analizza il rendimento dei due e in particolare si sofferma sulle gerarchie nell’attacco nerazzurro: “C'è molto merito di Inzaghi nella partenza lampo di Dzeko. Il tecnico di Piacenza lo ha fortemente voluto e ha scommesso fin dal primo giorno a occhi chiusi su di lui e Martinez, facendo di quei due la coppia titolare in attacco. Correa, che pure Simone ha avuto alla Lazio, finora è stato una valida alternativa e nelle due gare di campionato giocate dal 1' (contro il Bologna e il Sassuolo) non ha inciso. Edin e il Toro, invece, praticamente non hanno sbagliato un colpo: per il bosniaco i 6 centri sono la seconda miglior prestazione della sua carriera alla settima di campionato”, si legge.