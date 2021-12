Attacco top e difesa granitica ma non solo: i segreti del primato dell’Inter

Un attacco da record, una difesa quasi impenetrabile: ecco perché l'Inter di Inzaghi finora ha dominato il campionato

"Una fase realizzativa da primato. Con i 104 gol del 2021 come record storico di gol siglati per il club in un anno solare. Ma anche una difesa ermetica, su cui porre le basi per lo Scudetto della seconda stella. L’Inter di Simone Inzaghi non è solo bella e spettacolare là davanti. Ma anche sicura e affidabile dietro". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito al girone d'andata chiuso dall'Inter in testa solitaria alla classifica, con 4 punti di vantaggio sul Milan e 7 sul Napoli. "Dopo una partenza deficitaria, con ben 12 reti subite nelle prime 9 giornate di campionato, il registro è totalmente cambiato. Handanovic da allora ha raccolto solo 3 volte il pallone dalla propria porta (nella vittoria per 3-2 contro il Napoli e nella stracittadina col Milan terminata 1-1). Per il resto la porta dei campioni d’Italia è rimasta sempre inviolata, il che significa 0 gol incassati in 8 delle ultime 10 sfide di A. E l’1-0 contro il Torino della scorsa domenica, che rappresenta la settima vittoria consecutiva, ma pure la sesta gara di fila in cui gli avversari non riescono a segnare all’attuale capolista della massima serie", riporta poi il quotidiano.