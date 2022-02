Inter, Inzaghi si gode l’amuleto Caicedo. Gosens, recupero ok: sarà al top da…

La situazione dei due nuovi acquisti, con Inzaghi che ritrova l'attaccante ex Lazio e il tedesco che continua a lavorare a parte

"Per lui una specie di amuleto nei finali di partita ai tempi della Lazio. Ieri i due hanno riso e chiacchierato a lungo sul campo, come due vecchi amici che non si vedevano da tempo. Inzaghi si augura che Felipe possa dimostrare anche all’Inter di essere un’arma letale nelle serate più complicate, sfruttando la fisicità e il fiuto del gol".

"Intanto continua a lavorare a parte Robin Gosens, anche ieri impegnato in sedute aerobiche in campo. La sensazione è che il recupero proceda bene e che il tedesco stia già mettendo nelle gambe la benzina necessaria per lo sprint di fine stagione. Una specie di mini-preparazione, per essere al top da marzo in poi. Con calma, insomma, perché a sinistra Perisic dà ampie garanzie".