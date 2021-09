Inter, Inzaghi lo specialista delle ripartenze: nessuno come lui. C’è un motivo…

Da quando allena in Serie A, nessun tecnico ha fatto meglio di lui nel bilancio complessivo delle prime partite post sosta

"Inzaghi vanta 11 vittorie in 18 precedenti, con 4 pareggi e soltanto tre sconfitte. In più, 35 reti all’attivo contro le 21 subite. Dietro all’interista troviamo a pari merito Spalletti e Gasperini con 9 vittorie, una in più di Allegri, fermo a 8. Pioli, invece, è staccato in questa speciale classifica che parte dalla stagione 2016-17: appena cinque successi. Insomma, in casa Inter c’è un motivo in più per essere fiduciosi: Simone è uno specialista delle ripartenze".