Inter, Inzaghi stregato dalla LuLa. CdS: “Da avversario in mente una gara precisa”

Inutile sottolineare quanto importante sia per Inzaghi la gara di stasera. Il tecnico nerazzurro torna ad affrontare il suo passato, sperando di acciuffare tre punti per proseguire la marcia in vetta alla classifica. Da avversario dei nerazzurro era rimasto stregato dal potenziale dell'attacco ricostruito questa estate, come sottolinea il Corriere dello Sport.

Questo il focus: "Probabile che quando accettò di allenare l’Inter, Inzaghi avesse in mente ciò che fecero Lukaku e Lautaro in un match contro la sua Lazio a San Siro. Era il 14 febbraio 2021 e quei due furono letteralmente imprendibili, asfaltando la retroguardia biancoceleste: doppietta per Big Rom, sigillo per il Toro e 3-1 finale, decisivo per lanciare i nerazzurri alla conquista dello scudetto. Sbarcando alla Pinetina, Simone, non avrebbe più avuto di fronte quei due, ma dalla sua parte. Insomma, già pregustava come avrebbe potuto sfruttare la loro intesa e capacità di fare male. A rovinare i suoi piani, però, ci fu la scelta di Lukaku di tornare al Chelsea. Una scelta a sorpresa, che dirigenti, compagni e lo stesso Inzaghi provarono inutilmente a fargli cambiare. Già pochi mesi dopo, il totem belga si pentì di quella decisione e cominciò a pensare a come tornare indietro. E c’è effettivamente riuscito. Ovviamente con la massima soddisfazione dell’allenatore nerazzurro, che non vedeva l’ora di riformare quella coppia, anche a costo di rinunciare a Dybala".