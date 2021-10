CorSera – Inter, Inzaghi sceglie la terapia d’urto. Ma per i nerazzurri c’è una domanda

Il giorno dopo la gara del Mapei Stadium, il quotidiano analizza la vittoria della squadra nerazzurra

Dopo Verona e Firenze, per l'Inter arriva la terza rimonta in trasferta sul campo del Sassuolo. Nonostante una gara complicata, i nerazzurri portano a casa 3 punti importantissimi prima della sosta. Il Corriere della Sera analizza così la partita del Mapei Stadium: "L’Inter è l’ombra di se stessa: non ha né gioco, né anima. Ma Simone, nel momento più buio della prima notte fredda, sceglie la terapia d’urto, cambiando quattro giocatori tutti insieme. Una rivoluzione felice. Dentro Darmian, Dimarco, Vidal e Dzeko. Il bosniaco è decisivo: nel giro di 33 secondi pareggia di testa, con il sesto gol del suo campionato e dopo la mezz’ora guadagna il rigore del sorpasso che Lautaro trasforma con freddezza. Il Sassuolo, furioso per gli episodi, meriterebbe di più. Anche se, quando Inzaghi cambia lo spartito, per la squadra di Dionisi è notte fonda. L’Inter invece tira un sospiro di sollievo, scavalca il Milan e mette pressione al Napoli capolista".