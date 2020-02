Dalla Francia: “Inter irrispettosa con Giroud, lo hanno fatto aspettare per poi…”

Accostato con insistenza all’Inter nel corso del mercato invernale, Olivier Giroud alla fine è rimasto al Chelsea. Il portale francese RMC Sport giudica duramente l’operato della dirigenza nerazzurra: “Per diverse settimane, a cominciare da dicembre, l’Inter ha contattato il giocatore e il suo entourage per mostrare il proprio interesse, Conte lo ha contattato personalmente. Dopo diversi giorni di riflessione, l’attaccante aveva manifestato il desiderio di accettare la proposta nerazzurra. Inter e Chelsea raggiungono un accordo verbale di circa 6,5 ​​milioni di euro, bonus inclusi. Olivier Giroud ha un’intes con l’Inter per un contratto di due anni e mezzo. Dal punto di vista finanziario, tutto è sistemato tra il giocatore e il club di Milano. Da quel momento in poi, i problemi iniziano“.

INTER IRRISPETTOSA – “L‘Inter spiega pazientemente che il club deve prima concentrarsi sull’arrivo di Ashley Young e Christian Eriksen, ma soprattutto deve cedere Matteo Politano. Il Chelsea diventa impaziente. Il giocatore è cauto. Dopo diversi giorni di attesa, l’Inter annuncia che il club non ha disponibilità finanziaria dopo l’arrivo del centrocampista danese. Pertanto l’entourage dell’ex giocatore dell’Arsenal è in difficoltà. Le chiamate si moltiplicano con tutti i club europei. Una fonte vicina al Chelsea confida che l’atteggiamento dell’Inter nei confronti di Olivier Giroud è stato molto irrispettoso. Hanno fatto aspettare un giocatore che ha mostrato un comportamento esemplare e che ha sempre dato priorità all’Inter“.