Inter, prosegue l’isolamento fiduciario: weekend di riposo, oggi nuovo tampone

I nerazzurri rimasti ad Appiano Gentile, risultati negativi dopo gli ultimi test, riprenderano lunedì ad allenarsi

Secondo giorni di riposo per i calciatori dell'Inter rimasti a Milano: il gruppo squadra nerazzurro, che non ha riscontrato nessun nuovo caso di positività al Covid-19 dopo l'ultimo giro di tamponi , prosegue nel proprio isolamento fiduciario, in attesa di riprendere gli allenamenti domani. Così scrive il Corriere dello Sport:

"Il week end libero non permetterà ai giocatori eccessivi svaghi perché il gruppo rimane in isolamento fiduciario fino al 31: consentiti solo gli spostamenti dalle rispettive abitazioni alla Pinetina. In compenso, come da protocollo, oggi è in programma un nuovo tampone per tutto il gruppo squadra.