TS – Torino, l’infortunio di Izzo è un mistero: il difensore chiederà la cessione, l’Inter…

In caso Torino scoppia il caso Armando Izzo. Nella sfida di ieri contro la Fiorentina, il difensore napoletano non si è neppure accomodato in panchina, dopo la delundente prova contro l’Inter e l’esclusione dall’undici di partenza contro il Genoa. “Trauma distorsivo al ginocchio destro” è la spiegazione ufficiale (ma tardiva) del club granata, che però non convince. Il comunicato è, infatti, apparso solamente in tardissima serata.

Come riferisce Tuttosport, l’ex genoano è insoddisfatto e a fine stagione chiederà la cessione. Un’opportunità per l’Inter, che lo segue da tempo e potrebbe presentare un’offerta al presidente Cairo per regalare a Conte un rinforzo ideale per la sua difesa.