Sky – Inter, piccola relativa calma sul mercato. Joao Mario? Strascichi legali. Ma…

Il club nerazzurro non ha ancora affondato il colpo sul sostituto di Hakimi. Mentre l'addio al portoghese fa discutere in Portogallo

Piccola relativa calma per l'Inter sul mercato. A Skysport Luca Marchetti ha descritto così la situazione in casa nerazzurra. "Bellerin è sicuramente un'opportunità ma il club nerazzurro lo vuole in prestito con diritto di riscatto e non vuole assumersi l'obbligo di riscato. Hateboer è un'altra opportunità. Ma potrebbero venirne fuori altre", ha spiegato il giornalista.