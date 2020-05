CdS – Inter, Conte ha il jolly ancora in mano: Eriksen può diventare decisivo

“Conte e il jolly ancora in mano”, scrive il Corriere dello Sport di oggi con chiaro riferimento a Christian Eriksen. Il danese sarà molto importante alla ripresa del campionato per l’Inter: “C’è un oggetto misterioso chiamato Christian Eriksen. Equivoco tattico, magari, ma Conte non ha ancora attinto a qualità e talento del danese se non per un gol in Europa League e la traversa su punizione nel derby. Da irrisolto può diventare decisivo, Eriksen, preso dal Tottenham nel mercato invernale. Perché il centrocampo dell’Inter, con Barella, Sensi e Brozovic insieme al nuovo arrivato, è una miscela esplosiva”.