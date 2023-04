Inter-Juve, la finale di Coppa Italia ma non solo: in palio la Supercoppa in Arabia

La resa dei conti. Questa sera Inter e Juventus si affronteranno per la quarta volta in stagione.

Si riparte dall'1-1 dell'andata con le due squadre che cercano un posto in finale, ma non solo.

La sfida di San Siro sarà dirimente anche in questo senso, decretando la prima qualificata all’inedito format del 2023/2024. In programma, in terra d’Arabia, una Final Four con le prime due classificate della vigente Serie A e le due finaliste di Coppa Italia.