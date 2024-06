I nodi da sciogliere sono tanti, in primis i soldi: "Da Zurigo parlavano di 50 milioni di bonus d’entrata, con la prospettiva di arrivare a 100 in caso di successo, mentre più di qualcuno (non solo Ancelotti) ha parlato di una ventina di milioni sul piatto. La Fifa ha sorvolato sulla questione anche durante l’ultimo congresso a Bangkok e potrebbe anche decidere di ripartire il montepremi sulla base del bacino d’utenza dei vari club; l’Auckland City, insomma, potrebbe guadagnare molto meno del Manchester City a prescindere dal percorso che farà. Tra l’altro, non sono ancora noti né gli accordi di sponsorizzazione che dovrebbero rappresentare la principale fonte di entrata, né le città americane che ospiteranno la manifestazione e neppure quali emittenti lo trasmetteranno", commenta il quotidiano. Soldi ma non solo perché c'è un problema legato al calendario, visto il numero ancora più ampio di partite in una stagione che inizia subito dopo l'Europeo e che comprende anche la nuova Champions. Per chi arriva in fondo al Mondiale per Club, si prospettano circa 152 partite nel biennio 2023-2025.