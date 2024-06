"Il commissario tonico Luciano Spalletti è la nostra speranza. Non l’unica: la principale. Ho sempre tenuto in grande considerazione gli allenatori, la loro competenza, la capacità che possiedono di cambiare in positivo, o in negativo, il valore di giocatori e squadre, pur partendo tuttavia da una convinzione incrollabile: senza i bravi calciatori non si vince una beata mazza. Di allenatori ce ne sono di varie specie e specificità, dividerli in risultatisti e giochisti, rigidi e duttili, è un’enorme cazzata. A tal proposito un paio di giorni fa mi sono dovuto scusare con Roberto De Zerbi per avergli dato dello “scienziato”: di recente mi ero fatto prendere dalla foga - sbagliando nei suoi confronti - quando durante un dibattito televisivo particolarmente acceso l’ex tecnico del Brighton era stato trasformato nell’anti-Allegri e anti-Mou, i leader del partito: la mia parzialità è confessa. Resto peraltro convinto che dare un giudizio obiettivo sul calcio sia impossibile: è sempre un giudizio di parte"