Dall’Inter alla Juve, fino al Milan: la grande incognita del Mondiale. I nerazzurri…

Il Mondiale, insieme al mercato, è la grande incognita che condiziona la preparazione della Serie A. Il Corriere della Sera analizza i pericoli che le squadre dovranno affrontare in questa stagione. "Assieme al mercato, è la grande incognita per Inzaghi e Allegri, per Mourinho, Pioli e Spalletti, ma anche per Gasperini, Italiano e Juric. Con la differenza che l’impatto del Mondiale sulla stagione si farà sentire sia prima che dopo il torneo in Qatar. Potenzialmente tutte le squadre di A hanno uomini in corsa per una maglia al Mondiale. E rispetto al 2018 c’è più equilibrio tra le big: all’epoca la Juve ne mandò 11, il Napoli 6, numeri ancora probabili. Le milanesi hanno aumentato il loro contingente, certificando il loro ritorno al vertice: 8 interisti e 10 milanisti sono praticamente sicuri del posto, erano 5 e 4 in Russia".