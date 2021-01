GdS – Inter-Juve kolossal per le tv di tutto il mondo: 650 milioni di spettatori in 208 Paesi

I tifosi saranno i grandi assenti del big match di stasera al Meazza. Inter-Juve potrà essere vista soltanto da casa e, più del solito, terrà incollati milioni di spettatori davanti alla TV. La Gazzetta dello Sport sottolinea l’indotto generato dal derby d’Italia: “Il grande romanzo nazionale del derby d’Italia è ormai un kolossal per la tv di tutto il mondo, chiamato ora alla sfida di regalare ancora bellezza, e batticuore, anche senza uno dei suoi attori più importanti: il pubblico in sala. Evento planetario, Inter-Juventus, lo è sempre stato. E lo sarà anche quest’anno: 650 milioni di spettatori attesi in 208 territori da tutti i continenti, raggiunti da 43 broadcaster, dall’Africa all’America, dall’Asia all’Oceania. Oggi non vale il primato né lo scudetto, ma resta la partita ammiraglia della Serie A: lo dice la classifica della scorsa stagione, l’albo d’oro del nuovo millennio e il conto degli allori in 120 anni di campionato. Gli occhi del mondo sul palcoscenico di San Siro, con il clima della Prima. La Prima (volta) con la Scala del calcio vuota a incorniciare Inter-Juventus”.