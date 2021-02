Lautaro: “Perdere queste partite non è bello, loro lo sanno. Dobbiamo ripetere l’ultima gara”

A San Siro si gioca il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia. L’Inter di Conte ospita la Juve di Pirlo, battuta poco fa 2-0 sempre al Meazza. A pochi minuti dall’inizio della gara, ai microfoni di Inter Tv, ha parlato uno dei protagonisti della sfida Lautaro:

“Dobbiamo continuare a fare quanto fatto finora e rifare la partita scorsa con la juve, partita intelligente e ben giocata. Oggi altra competizione, dobbiamo ripeterci. Perdere queste partite non è bello e loro lo sanno, dobbiamo essere concentrati e fare quanto provato in allenamento. Dobbiamo fare attenzioni alle loro ripartenze, quando prendiamo palla dobbiamo fare il nostro gioco. Papà? Mancava un po’, arrivata adesso in un momento importante, sono molto felice”.