EDICOLA TS – Il futuro di Conte e Pirlo resta molto incerto: Allegri l’alternativa

"Inter-Juve al Max". E' questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola martedì 25 maggio 2021. "Il futuro di Conte e Pirlo resta molto incerto: Zhang deve gestire i mal di pancia di Antonio e Tronchetti Provera dice: 'Sarebbe un delitto perderlo'. Agnelli perplesso su Andrea, Allegri è l'alternativa più solida sia per i nerazzurri sia per i bianconeri", si legge su Tuttosport.