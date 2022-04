Inter, con la Juve nemesi perfetta del KO col Milan. “Partita sporca ma che fa capire…”

"Un filo riallacciato due mesi dopo il cortocircuito provocato dalla doppietta di Giroud nel derby di ritorno", commenta Tuttosport

"Un filo riallacciato due mesi dopo il cortocircuito provocato dalla doppietta di Giroud nel derby di ritorno in campionato. Da allora a domenica sera, l’Inter aveva vinto solo una partita in campionato, in casa con la Salernitana. Il successo dell’Allianz Stadium con la Juventus è la nemesi perfetta della sconfitta col Milan". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla vittoria dell'Inter contro la Juventus. Un successo "sporco" ma che evidenzia la coriacea tenuta difensiva dei nerazzurri, con Skriniar e D'Ambrosio in prima linea così come Barella e Brozovic, che hanno recuperato 17 palloni nel corso del match.

"È l’identikit di un’Inter diversa, con la tuta blu al posto dell’abito blu. L’opposto della versione spumeggiante ammirata in autunno. Dopo una vittoria così sono altre le forze che si moltiplicano: coesione e autostima. Tutto racchiuso nella consapevolezza che si può vincere anche senza dominare. A maggior ragione a sette giornate dalla fine in questa incertissima volata scudetto. Una risorsa mentale indispensabile per una squadra come l’Inter che è ancora in debito sotto molteplici aspetti", ribadisce Tuttosport che poi aggiunge: "Ma almeno ha fatto il pieno di energie nervose grazie a questo successo a bassissimo coefficiente estetico, apprezzato da tutti in casa Inter proprio perché indica anche l’esistenza di altre vie per cercare di primeggiare nelle ultime tappe dello sprint tricolore".