Libero – Inter e Juve, entrambe alla prova dei 9. Lukaku, futuro a Milano solo se…

"È una prova del nove per due squadre che hanno bisogno di una “prova dei 9”, intesi come i centravanti da ritrovare in vista del mese decisivo. Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku, entrambi titolari nella sfida, sono infatti accomunati dalle aspettative non rispettate. Il serbo non segna su azione dall’andata dei playoff di Europa League contro il Nantes del 16 febbraio, un me- se, peraltro con un gol in tap-in facile facile su assist di Chiesa. Anche Lukaku in serie A è riuscito a timbrare solo su rigore, al netto del gol al Lecce alla prima giornata: due penalty contro l’Udinese un mese fa e lo Spezia nell’ulti-ma giornata. Per trovare una recente rete su azione bisogna “accon- tentarsi” di quella decisiva nell’andata contro il Porto, la seconda stagionale in Champions. I gol totali di Lukaku sono soltanto 5, quelli di Vlahovic sono 11: nemmeno sommati costituiscono il bottino a cui entrambi aspiravano, risultato di una stagione piegata dagli infortuni e ancora non raddrizzata", si legge su Libero.