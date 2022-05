Inter-Juve sarà record d’incasso: 4.5 milioni. E vincere la Coppa porterebbe…

L'effetto cromatico insolito (bianco, nero, azzurro) e l’Olimpico, per la prima volta spaccato a metà, dipingeranno la Coppa Italia più ricca di sempre

"Premio complessivo sino a 12 milioni di euro per Juve o Inter e probabile record d'incasso. Si va verso il sold out. Restano da piazzare poche decine di biglietti tra Tevere e Monte Mario, verranno polverizzate nelle prossime ore: circa 67 mila spettatori.

La prevendita segnala il probabile record d’incasso per una partita di Coppa Italia: quasi 4,5 milioni di euro, superando i 4,1 raggiunti a San Siro per la semifinale di ritorno tra Inter e Milan dello scorso 19 aprile. Agnelli e Zhang inseguono il titolo con relativi premi, cresciuti rispetto alle passate edizioni. Il cammino precedente ha garantito a Juve e Inter circa 3 milioni. La vincente della finale percepirà un assegno da 4,5 milioni oltre a garantirsene altri 3 in automatico per la qualificazione alla Supercoppa italiana. Alla perdente ne andranno 2. Balleranno dunque 5,5 milioni in relazione al risultato. E altri 2 circa sono garantiti, in egual misura (45% a club) per la ripartizione dell’incasso, dedotto il 10% di quota Lega. Una torta da circa 12 milioni complessivi".